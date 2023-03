Boliger med smak av hotell ved ny park ved Solheimsvatnet

Solheimsvatnet Pluss blir navnet på Selvaag Boligs nye boligprosjekt i Kanalveien som legges ut for salg til høsten. Byggestart er planlagt i 2024 og overtakelse i 2025. – Boliger med smak av hotell og høy standard, lover utbygger. Prosjektet blir en del av den nye Mindebyen.

Boligene får adresse Kanalveien 46-48 og får en sentral beliggenhet ved nordvestsiden av Solheimsvatnet og nytt parkområde. Til Kronstad, med bl.a. holdeplass for begge bybanelinjene, blir det 200 meter. Som del av utbyggingen vil det også bli etablert ny barnehage.

– Dette blir et grønt, miljøvennlig og tiltalende boligprosjekt som tegnes av arkitektene i LINK Arkitektur, opplyser Selvaag Bolig. Plussboliger® fra Selvaag Bolig er leiligheter av høy standard, med tilgang til det lille ekstra. I tilknytning til leilighetene kommer et serviceområde som beboerne har eksklusiv tilgang til. Her vil man finne lounge med kaffebar og ferske aviser, velutstyrt trimrom, flere tilgjengelige gjesterom, møterom, selskapslokale med storkjøkken og betjent resepsjon.

Fra skjorterens til hundepass

Serviceområdet vil bli betjent av en heltidsansatt vert eller vertinne, som vil hjelpe med store og små tjenester – fra skjorterens til hundepass. Livet i en Plussbolig® skal være litt enklere. Ved å kombinere service og opplevelser vil Selvaag Pluss legge forholdene til rette for en innholdsrik og bekymringsfri hverdag. Plussboliger® er boliger med smaken av hotell.

Endret til -vatnet i 1994

Du lurer gjerne på hvorfor både Selvaag Bolig og Årstadposten skriver Solheimsvatnet og ikke Solheimsvannet. Navnet på vannet sentralt i Årstad bydel ble endret fra Solheimsvannet til Solheimsvatnet i 1994 ifølge Statens kartverk. Hvorfor man endret fra vannet til vatnet vet vi ikke, men nabovannene i Årstad bydel har alle -vann som endelse: Kristianborgvannet, Tveitevannet og Storetveitvannet. Lenger sør, i gamle Fana kommune, heter det konsekvent -vatn eller vatnet, som Nordåsvatnet.