Spleis for gangvei mellom Cafe Ambrosia og trikken

Cafe Ambrosia ved trikkesløyfen på Minde har satt i gang en Spleis for å få gangvei i brostein frem til trikken de har kjøpt inn. Gangveien er siste krav før de får brukstillatelse.

Trikkekiosken ble pusset opp og innredet til Café Ambrosia i 2018. I august 2019 ankom en gammel trikketilhenger fra Berlin. Tanken var at den skulle utvide kafeens serveringsareal. Den ble pusser opp og malt i Bergen Sporveis velkjente gule farge, men ettersom bruks- og serveringsløyve ikke var på plass, måtte eierne av kafeen, søstrene Anette Mehus Sunde og Linda Sunde, vente med å ta i bruk trikken.

Nå har søstrene fått et siste krav før de får ta trikken i bruk. Det er å lage en gangvei bort til trikken i slitte storgatestein (brostein). De skal også legges langs trikken så det går an å bruke utearealet langs ene siden.

Trenger hjelp for å få prosjektet i havn

Det er hentet inn anbud fra mange aktører. Søstrene Sunde fikk et lite sjokk over hvor dyr denne jobben er. – Vi har fått pristilbud fra 45 000 til 110 000 kroner. Vi får heldigvis gratis stein av kommunen siden de hadde et lager av disse. Vi har et stort ønske om å ta i bruk trikken så snart som mulig, men vi har dessverre ingen budsjett til dette. Vi har allerede måttet betale 19 000 kroner for en dispensasjon som vi ikke hadde regnet med. Innsiden er malt, bord og benker er bygget, bar er plassert og tepper er kjøpt inn. Gulvet trenger et strøk med vinylfornyer, baren skal pimpes litt, og så er vi «good to go», forteller søstrene.

Planen er å bruke trikken som sitteavdeling på dagtid, for alle som ønsker å ta med take away og sitte der. Etter klokken 18 er det meningen å ha ulike tilstelninger som konserter og smakinger, samt leie den ut til det som ønsker et kult lokale for feiring.

Eierne har holdt på å kaste inn håndkleet flere ganger, men det er vanskelig å gi opp når trikken står der ute og lyser i sin prakt og ber om bli brukt. – Det er daglig forespørsler om å få sitte der og vi ønsker å ha en dato klar for åpning så snart som mulig.

Det er her spleisen kommer inn. – Vi håper vi ikke maser for mye når vi ber om hjelp i siste fasen her. Vi har jo hatt spleis før. Vi elsker jobben vår selv om den krever litt mye til tider. Det er ikke enkelt for en vanlig person å starte opp noe i denne byen uten å miste motet eller gå konkurs. Det har vi fått smake på noen ganger nå.

Lørdag morgen 18. mars hadde det kommet inn 13 950 kroner fra 56 givere. Det er 27% av beløpet man håper på. Spleisen varer i 13 dager til.