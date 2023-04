Fortsetter utbyggingen i Storetveithagen med 36 nye boliger

Etter salgssuksessen i trinn 1 på Storetveitmarken jobber Nordr nå med å lansere neste trinn. Her kommer det 36 nye boliger, fordelt på 33 leiligheter og 3 rekkehus. De nye boligene vil variere fra arealeffektive 2-roms til toppleiligheter på over 100 kvm. Salgsstart er ventet til sommeren med byggestart vinter 2024 og overtagelse sommeren 2025.

Prosjektet Storetveithagen består av totalt 100 boliger fordelt mellom leiligheter og rekkehus. Boligene er vestvendte med gode solforhold og egen privat balkong/terrasse.

Prosjektet får en sentral beliggenhet, 250 meter fra bybanestoppet på Fantoft, med Storetveitmarken og andre turmuligheter som nærmeste nabo

Priser er foreløpig ikke oppgitt, men fast plass i garasjeanlegg kan kjøpes for kr 400.000 for utvalgte leiligheter.

Utbygger Nordr var tidligere kjent som Veidekke Eiendom, datterselskap av Veidekke ASA og en av Norges største boligutviklere med flere tusen boliger i sin portefølje. Selskapet utviklet, bygget og solgte hovedsakelig leiligheter, men også rekkehus og småhus. Selskapet hadde sin aktivitet i tilknytning til de største byene i Norge. I 2020 ble selskapet avhendet til et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS og skiftet navn til Nordr. Selskapet har hovedkontor på Fornebu.