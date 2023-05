Sara (18) med flott innsats under Festspillene 

I går gikk De unges festspillforestilling av stabelen med brask og bram i Grieghallen under Festspillene i Bergen. Nåløyet for å delta er svært smalt, men blant de heldige inviterte var Sara Nayeli Rückmann (18) fra Lægdesvingen på Landås som med sin dans imponerte et stort publikum. Artistenes spenning og stemningen i salen preget energien under forestillingen.

De unges festspillforestilling er et tradisjonsrikt, årlig innslag i festspillprogrammet og en publikumsfavoritt som både imponerer og begeistrer. I år deltok Sara Nayeli for tredje gang med en lyrisk jazzduett på forestillingen sammen med Isabel Ekeseth, begge fra Bergen Dansesenter. Sara er med andre ord vant til å opptre foran store folkemengder, og har også tidligere danset på Den norske opera og ballett i Oslo.

– Det er alltid en glede å stå på scenen og være fullstendig til stede i øyeblikket. Jeg har alltid elsket å bevege meg, sier Sara.

Høydepunkt under Festspillene

Kulturskolene i bergensområdet og enkelte andre steder i landet har plukket ut talentfulle musikere, dansere og scenekunstnere mellom 10 og 19 år som har vist enestående musikalsk og teknisk dyktighet, scenisk tilstedeværelse og sterk formidlingsevne.

– De unges festspillforestilling er alltid et høydepunkt på programmet for Festspillene i Bergen. Norge har så mange unge dyktige talenter å vise frem! I kulturskolen får de muligheten til å vokse, prøve seg og lykkes på en helt annen måte enn på andre arenaer i livet. Dette kan jeg si av erfaring har vært svært viktig for min egen utvikling, sier Lars Petter Hagen, festspilldirektør og komponist.

Våge å drømme stort

Forestillingen, som Equinor Morgendagens helter har støttet i mange år, er en viktig arena for unge artister. Mange spennende talenter har vært innom De unges festspillforestilling og har deretter tatt drømmen videre til virkelighet. Her finner vi blant andre det internasjonale pianotalentet Kei Solvang som i år opptrer på Festallmenningen med to soloforestillinger og er solist på konserten Portrett av Anne-Marie Ørbeck m/ Bergen Filharmoniske Orkester.

– Vi har støttet Festspillene i over 30 år, og det er utrolig givende å være med å skape en arena hvor så mange unge talenter får muligheten til å skinne år etter år. Men, talent er ikke bare medfødt. Det krever både innsats og læringsvilje over tid for å skape noe magisk fra en konsertscene, og gjennom samarbeidet vårt med De unges festspillforestilling satser vi på fremtiden. Vi håper Sara inspireres til å fortsette å følge drømmene sine og jobbe hardt for å nå dem, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

Sara er sikker på hvorfor det er nettopp dansen hun ønsker å følge videre. – Min drøm er å kunne utvikle meg selv innen dans så mye som mulig, og bli kjent med mennesker innen dansemiljøet som jeg kan lære av og bli kjent med. Jeg vil fortsette å satse på dans så lenge jeg klarer, sier Sara.