Nå åpner Nymark gatetun, sykkelvei og mobilpunkt

Torsdag 1. juni åpner Nymark gatetun, sykkelvei og mobilpunkt i Fredrik Stangs vei 14. Området har fått sittemøbler, fellesgrill, langbord, planter og vannpost med drikkevann.

Prosjektet er delt inn i to tiltak, som fletter seg inn i hverandre der St. Olavs vei møter Fredrik Stangs vei:

Mobilpunkt, nytt byrom og nytt fortau i Fredrik Stangs veg

Mobilpunkt i St. Olavs vei

Ny sykkelveg gjennom gatetunet i St. Olavs vei, med utvidelse og oppgradering av gatetunet som konsekvens av dette

Ny belysning, nye dekker og ny/oppgradert beplantning

Bymiljøetatens første anlegg der alle maskiner som kan være utslippsfrie, er det

Mobilpunkt med ti ladeplasser

Det er totalt ti ladeplasser for elbiler i prosjektet, fire i St. Olavs vei og seks i Fredrik Stangs vei. Fem av ladeplassene blir reservert for lading av private elbiler, fem blir reservert til lading av bildelingsbiler. De fem bildelingsbilene vil på sikt kunne erstatte behovet for ca. femti privateide biler i nabolaget. Sammen med boligsonen som er innført, vil de kunne dempe presset på parkering i gatene.

Gatetunet har blitt oppgradert med ny gang- og sykkelvei, bedre tilgjengelighet og bedre belysning. Byrommet har også fått Bergens fineste klubbhus-fasade, malt av gatekunstnerne Dish og NIMI.

På åpningen vil kommunen markere alt dette. Det blir tale ved byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad, underholdning og servering av grillmat og is. Programmet starter kl. 17.00 og er åpent for alle.