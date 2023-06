Kjølig og solfattig mai i Bergen – ingen sommerdager

Mai har vært den solrikeste måneden i Bergen siden byen fikk ny solmåler høsten 2015. Men både 2022 og 2023 hadde mindre sol enn gjennomsnittet på 256 timer. Med 191,7 soltimer i mai 2023 kom måneden bare så vidt over bunnoteringen fra 2022 med sine 190,2 timer.

Etter fem måneder i 2023 har Bergen fått 662,7 soltimer, mot 695 tilsvarende tid årene 2016 til 2022. Januar og februar lå litt under gjennomsnittet, mars betydelig over og april litt over.

Av Bergens 1600 soltimer i årene 2016-22 kom ca. 1100 i månedene fra april til august: 221 i april, 256 i mai, 221 i juni, 205 i juli og 189 i august. I 2022 var april den solrikeste måneden med dobbelt så mange soltimer som juli!

Skyer fra vest og nordvest stjal mange soltimer i mai 2023, som i tillegg var meget kjølig. Det ble ingen sommerdager: Høyeste temperatur på Florida var 19,7 grader, som ble registrert søndag 21. mai. Laveste temperatur, 1,3 grader, hadde vi torsdag 4. mai. Det ble registrert 80,4 mm nedbør fordelt på 14 døgn. Våteste døgn var 28. mai med 19,4 mm.