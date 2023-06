Endelig nytt liv i parsellhagen i Fløen

Parsellhagen i Fløen ble offisielt gjenåpnet med åpningsfest lørdag 10. juni etter å ha vært stengt i seks år i forbindelse med anleggsarbeidet med Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen. Parsellhagen ligger rett over nordre innslag for tunnelen mellom Fløen og Kronstad.

Fylkesordfører Jon Askeland og byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjelstad, stod for den offisielle gjenåpningen. Askeland markerte den store dagen med å plante et epletre.

Bybonde Kristin Hermansen ønsket til lykke med nyåpningen og sesongen Astrid Sirnes fra Fløen Parsellag gledet seg over at roen har senket seg over parsellhagen og entusiasmen er tilbake.

Da gravemaskinene overtok i Fløen, ble det anlagt en parsellhage på Storetveitmarkene. Nå er de to parsellhagene slått sammen til Fløen og Storetveit parsellag. Det er 64 parseller på Storetveit og 90 i Fløen. Hver parsell er på 40 kvadratmeter. 150 personer står på venteliste til å få en plass i parsellhagen.