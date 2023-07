340 soltimer i Bergen i juni – tredjehøyeste månedstall noensinne

Juni 2023 er historie og Bergen har notert 340,2 soltimer, som er tredjehøyeste antall som er notert på en måned i Bergen. Juni 1982 har rekorden med hele 350,2 soltimer, satt på et mindre solrikt sted enn dagens måler. I mai 2018 ble det notert 348,4 soltimer. Den noteringen er mer imponerende ettersom solen er atskillig færre timer over horisonten i mai enn i juni, til gjengjeld har mai en dag mer enn juni.

Fra 1957 til 2003 stod solskinnsmåleren på Geofysisk institutt på Florida. Her stenger fjellene for både morgen- og kveldssol. I august 2015 ble det etablert en ny solskinnsmåler på Flesland. Her er terrenget sammenlignbart med slik det er der de fleste solskinnsmålere står. Rekorden fra Florida fra 1982 er dermed enda mer imponerende. Hadde solskinnsmåleren stått på Flesland den gang, ville rekorden vært en del timer høyere.

Det ble registrert en rekke andre solrike måneder på Florida, men kanskje ingen som ville gitt 340 soltimer med bort imot fri horisont slik det er på Flesland.

Over 1000 timer første halvår

Statistikken fra seklima.met.no forteller at det mellom 1957 og 2003 ble notert fem måneder med over 250 soltimer: juni 1970 297 soltimer, august 1968 284,1 timer, mai 1974 281,5 timer, juni 1974 271,8 timer, mai 1998 272,1 timer og mai 1990 268,2 timer.

Høyeste månedstall for stasjonen på Flesland før juni 2023 er altså mai 2018 med 348,4 timer og med juli 2018 på andreplass med 303,9 timer.

Første halvår 2023 ga 1003 soltimer i Bergen. Det er 86 flere enn gjennomsnittet for årene 2016-2022. De syv årene fra 2016 til 2022 har gjennomsnittlig solskinnstid i Bergen vært 1594 timer.