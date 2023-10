Audhilds minnepris til Andrea (17)

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris til unge utøvere på hardingfele 2023 er tildelt Andrea Antun Mikkelsen, født 2005, fra Osterøy. Prisen, som er på 15 000 kroner, ble delt ut på Vestlandskappleiken i Gimle, Bergen, fredag 13. oktober.

Formålet med minneprisen er å oppmuntre unge lovende utøvere på hardingfele fra Vestlandet. Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes fra Sollien på Landås, som var aktiv utøver på hardingfele. Audhild omkom i en trafikkulykke i Bergen 19. mars 2004, bare 17 år gammel.

Andrea begynte å spille hardingfele som liten – i kulturskolen i Bergen. Her fikk hun undervisning hos Elna Selle og senere hos Maria S. Toppe.

Prisvinneren blir av lærerne sine karakterisert som en alltid positiv, arbeidsom og lærevillig elev. Hun møter godt forberedt til spilletimer, øvelser og konserter. Hun vil gjerne lære nye slåtter, hun liker variasjoner i spillet og å høre historiene som er knyttet til slåttene. Prisvinneren liker godt å spille til dans – og hun har et stødig solospill. I tillegg er hun glad i samspill i gruppe og lag. Andrea er en ivrig kappleiksdeltaker både som soloutøver og i grupper. En finner hun og ofte på spelkurs.

Prisvinneren er med i Osterøy spill- og danserlag og i Bergen Juniorspillemannlag. Det siste året har hun blitt valgt ut til å delta i et nytt fordypningsprogram i folkemusikk – i lag med andre talentfulle ungdommer fra Vestland fylke. Det sies om prisvinneren at hun er en stødig musikalsk ressurs både i denne ungdomsgruppen – og blant felespillerne i lagene. Hun har og vært instruktør på samlinger for yngre elever. Med sitt gode humør og inkluderende vesen er hun et godt forbilde for de yngre felespellerne.

Prisen er støttet av Sparebanken Vest med flere, og har vært delt ut årlig siden 2007. Inga Hilde Breivik har lagd diplomet som hører til minneprisen. I styret for minneprisen sitter Arne Anderdal, Solgunn Kronen Flaktveit, Sigrid Moldestad og Eva Marie Toppe.