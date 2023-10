Leiligheter for ekstra sosiale bergensere

Delegården blir navnet på det siste prosjektet BOB skal oppføre ved Damsgårdssundet. Det lanseres som byhus med fellesgoder som sauna på bryggekanten, takterrasse med kjøkken, felleslokale, treningsareal, sykkelverksted, vaskeri, nabolagskafé i første etasje og delekontor.

Huset, med adresse Damsgårdsveien 87, får 20 leiligheter, fra 35 kvadratmeter. Priser er ikke oppgitt foreløpig. Leilighetene vil ha fra ett til tre soverom, to leiligheter går over to etasjer og flere leiligheter er tilpasset utleie av hybelrom.

-Har du en leilighet som er tilrettelagt for utleie av hybelrom, så passer den like godt til ungdommen i huset eller hvis du får svigermor på besøk. Trening, soling og matlaging kan gjøres i fellesarealene sammen med naboer eller venner, står det i prospektet fra BOB.