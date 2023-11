For 20 år siden: Minde-elever laget rappe-CD

TILBAKEBLIKK: – Klasse 7 B på Minde skole har initiativ og pågangsmot litt utenom det vanlige, skrev Årstadposten i en reportasje for 20 år siden, i desember 2003. Ideen om å spille inn en CD med julerapp høres i utgangspunktet både omstendelig og dyrt ut. Å leie et platestudio er temmelig dyrt, og opplaget kunne jo ikke bli all verden. Nå er disse elevene midt i 30-årene.

Men takket være ungdommelig pågangsmot og en god kontakt lot produksjonen seg gjennomføre raskt og effektivt, og resultatet skulle foreligge i god tid før julen 2003.

”Den gode kontakten” var Tarjei Nygård, fra Notodden, men bosatt i Bergen i 2003. Han var fetter til klassens musikklærer, Birthe Hodnekvam, og hadde både utstyr og kompetanse til å kunne foreta en plateinnspilling.

Innspilt på skolen

Når han kunne rigge til utstyret på skolen, slapp man turen i platestudio. Skulle man derfor høre litt støy i det fjerne, er det fra skoleplassen, der elevene frydet seg over vinterens første skikkelig snøfall.

Elevene hadde bestemt seg for å lage både tekst og melodi selv. Den som fulgte med på ”Jul i Skomakergata” på NRK 1 i desember 2003, ville kunne noen strofer fra kjenningsmelodien hvis de lyttet til rappe-CD-en fra klasse 7 B på Minde skole. Men både tekst og melodi var så bearbeidet til ungdommelig sjanger at man med god grunn kan snakke om et helt nytt og originalt produkt.

Fire gutter rappet inn teksten, mens tre jenter spilte inn melodien. Resten foregikk digitalt i datamaskinen til Tarjei Nygård. Elevene hadde også laget coveret til CD-en. Dermed hadde hele klassen fått anledning til å være med i prosessen på forskjellig vis.