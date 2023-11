Thora Moldestad revolusjonerte behandlingen av hud og hår

Etter endt utdannelse i London og en tids praksis samme sted kom Thora Moldestad hjem til Bergen og åpnet salong for skjønnhetspleie 1. mai 1911. Tusener av bergensere ble i årenes løp forskjønnet av frøken Moldestad og hennes medarbeidere. Behandlingene hennes var ganske revolusjonerende, blant annet var hun den første i Bergen «på de permanente krøllers område».

Thora Moldestad var det første æresmedlemmet i Bergen Damefrisørmesterlaug og var fra 1920-tallet bosatt i Edvard Griegs vei 17 A. Hun var født i 1877 og døde i 1961, 83 år gammel, og ble begravet på Solheim gravplass der hennes grav fortsatt ligger. Den siste annonsen for salongen hennes stod ett år før hun døde.

Folketellingen for Bergen for 1891 forteller at 14 år gamle Thora, født Theodora, bodde i Nedre Korskirkesmug 5. Moren Berte var fra Gloppen i Nordfjord og drev spiseforretning. Far er ikke nevnt, men var trolig død. Berte fikk åtte barn født mellom 1861 og 1885, alle født i Bergen. Theodora var barn nummer seks. I 1900 var hun butikkjomfru i manufakturforretning. Hun bodde sammen med tre søsken hos storebror Hans Johan (handelsborger jernvareforretning) og hans hustru Camilla i Øvregaten. I 1904 var hun butikkekspeditrise og i 1920 damefrisør. I den kommunale folketellingen fra 1922 kaller Thora seg massøse.

En annonse fra 1960 forteller at Lilly Knudsen var kommet inn som medinnehaver. Siden endret Lilly Knudsen navnet på salongen til Thora Moldestad Eftf. Damefrisør. I oktober 1978 overlot Lilly Knudsen salongen til Ingerd Skare. Da hadde salongen vært i drift i 67 år.

Moderne behandlinger

Thora Moldestad («certyfycated London») var uten tvil et frisk pust innen bergensk skjønnhetspleie da hun åpnet sin salong i 1911. Ifølge den første annonsen hennes drev hun med elektrisk vibrasjonsmassasje, elektrisk massasje, håndmassasje for hår- og ansiktspleie samt byste, hals og armer. Tørr hårrensing var også et tilbud. Innen manikyr holdt hun seg til den anerkjente engelske skole.

– Enhver som lider av håravfall bør absolutt forsøke denne anerkjente engelske metode for elektrisk massasje for hår- og ansiktspleie, skrev hun i en annen annonse samme år.

Veiledning i bevaring og oppbygging av ansiktets og halsens muskler

I 1926 innbød Thora Moldestad byens damer å møte en av innehaverne av Sterling Cosmetic Co. i Oslo. Vedkommende var utdannet ved The National School of Cosmetitians i Chicago, «den mest anerkjente skole av sitt slag i verden». Blant innslagene i foredraget var veiledning i bevaring og oppbygging av ansiktets og halsens muskler».

I november 1928 fortalte Morgenavisen at frk. Thora Moldestad var tildelt diplom for permanent krøll av Société Francaise Techunique et Commercial de la Coiffure. – Frk. Moldestad var den første her i byen på de permanente krøllers område, og har drevet det frem gjennom stadige forbedringer i syv år. Hennes salong er kjent for betryggende behandling og har en dannet og behagelig betjening, og det nyeste i maskiner. Det hele er således et helt igjennom moderne anlegg.

I september 1930 sier frk. Thora Moldestad, «den kjente skjønnhetsspesialist i Bergen», i en annonse at «Med Palmolive unngår De irritert hud».

30. april 1946 skrev Bergens Tidende at Thora Moldestads frisørsalong skulle feire 35-års jubileum dagen etter. Avisen opplyste at Moldestad var stifter av Bergens damefrisørforening «og har i alle dager holdt fagets standard høyt».

I forbindelse med Bergens Damefrisørmesterlaug sitt 25-årsjubileum i april 1954 opplyser Bergens Arbeiderblad at Thora Moldestad var laugets første formann og det første og eneste æresmedlem.