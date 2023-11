Alvor over Bergens første stevne i kappgang i 1883

Bergens Turnforening ble stiftet i 1882. Allerede året etter kunne foreningen invitere til konkurranse i kappgang, trolig den første i sitt slag i Bergen. 22 klubbmedlemmer stilte til start søndag 20. mai 1883 «under meget heldige betingelser», som Bergens Tidende skrev i sitt referat fra konkurransen.

Løpet gikk langs Fjøsangerveien fra Solheim til Hop og tilbake. Ved utgangsstedet var det postert en starter, to tidtakere og en ordensmester samt en del av foreningens medlemmer som velvillig hjalp til å holde orden. Ved midtstasjonen og vendepunktene var det to tidtakere. De konkurrerende ble kontrollert av syv-åtte ridende samt en del gående og skjulte medlemmer. Som signal benyttet man trompetstøt som varslet ved hver avdelings begynnelse og senere ved hver enkelt løpers tilbakekomst.

Omtrent 2000 tilskuere

Omtrent 2000 publikummere var møtt frem, ifølge BT. Johan Mohn seiret i første avdeling, klassen under 18 år som gikk ti kilometer, mens Georg Fasting vant andre avdeling som gikk en løype på 12 kilometer. Johan Mohn brukte en time, fem minutter og seks sekunder på løpet. Det var omkring ett minutt raskere enn Fritz Singdahlsen på andreplass. Georg Fasting brukte en time, 19 minutter og 25 sekunder på sitt løp over 12 kilometer.

Karakter for utførelse

Deltakerne fikk ikke bare notert tid. De fikk også karakter for «utførelse», det vil si gange. Johan Mohn fikk karakteren «stygg» om sin måte å gå på, mens Joachim Schjelderup utmerket seg ved «smuk Gang», som Bergensposten skrev i sitt referat.

Etter at kappgangen var avsluttet marsjerte kappgjengerne inn på skytterlaget (Bergen Folkebevæpningssamlag) sin eiendom hvor premiene ble utdelt. Turnforeningens formann utbrakte deretter et «Leve» for kappgjengerne. Viseformannen talte og utbrakte et «Leve» for Bergens Turnforening hvorpå samtlige tilstedeværende av turnforeningens medlemmer med de feirende i spissen marsjerte under sang i prosesjon til øvre Nygårdsvei hvor de etter et utbrakt «Leve» for de feirende adskiltes, skrev Bergens Tidende mandag 21. mai 1883.

Kappgangen ble en årviss konkurranse i noen år, men med årene avtok populariteten.

Skøyteløp på Nordåsvannet

Foreningen arrangerte også skøyteløp for medlemmene sine. Det første løpet gikk på Nordåsvannet i 1885. 19 medlemmer deltok i løp på mellom 2 og 2,5 kilometer, avhengig av alder. Johan Mohr var raskest også her med knapt syv minutter på 2,5 kilometer