Seksti år siden Rolv Wesenlund startet Bergen Beat-perioden på Scala

1964 var starten på Bergen Beat-perioden. I løpet av noen år skulle et hundretalls band bli etablert i Bergen og distriktet rundt. De fleste fikk kort levetid, men en del av artistene er fortsatt aktive, som solister eller bandmedlemmer.

D-dagen var 10. mars. Da skulle Rolv Wesenlund, innspillingssjef i plateselskapet Philips, komme til Bergen for å gjøre opptak med bergenske artister på Scala i Hagerups vei på Landås. Det var Wesenlund som skapte begrepet Bergen Beat. – Holder de opplysningene jeg har mottatt stikk, tegner dette til å bli litt av en opptaksturné, sa Wesenlund til BA. – Det høres lovende ut med alle disse rutinerte talentene.

Hentet inspirasjon i London

Wesenlund hadde nettopp kommet hjem fra inspirerende miljø i London og hadde en masse ideer som det kunne være morsomt å realisere, blant annet i Bergen, sa han til BA.

– Men vi har ingen Beatles-grupper her, svarte BAs medarbeider. Wesenlund var imidlertid ute etter alminnelig ungdom som enten kunne synge eller spille et eller annet. Han refererte for øvrig til Salhuskvintetten som et eksempel. «Singel og sand» var den første platen Rolv Wesenlund laget. Den solgte raskt til sølvplate!

Mange ville prøve seg

To dager var satt av til å gå gjennom alt stoffet, snakke med folk og legge tingene til rette. Deretter tekniske opptak. BA hadde fått en lang liste med band som ville prøve seg som plateartister. Snackbaren på Scala ble benyttet.

– Det varte ikke lenge før harde strengetoner innpakket i alskens ekkolyder strømmet ut over tenåringsflokken som ble henvist til fortauet utenfor. Men nederst i kroken satt Wesenlund og skinte. For at her var noe kunne selv en ikke-ekspert høre, skrev BA.

Torsdag kom Roger Arnhoff med sitt opptaksutstyr og innredet studio. En hel bøling med mikrofoner dominerte nå dansegulvet, som nå skulle gi Sverre Fåberg og The Young Ones deres etterlengtede plate. Senere fulgte opptak med Torill Ødegaard med The Quartermasters, Tornado fra Os, Helge Nilsen og The Stringers, Salhuskvintetten og The Jokers, som gjøglet helt fem til klokken 5 natt til lørdag.

– Jeg må si at dette var noe av det mest vellykkede jeg har vært med på. Sett under ett er jeg strålende fornøyd med bergensoppholdet. Her ligger så mye godt gjemt her borte, så allerede nå er det klart at jeg må tilbake en tur i mai, sa Wesenlund til BA.

Det meste av opptakene som ble gjort i Bergen ble utgitt på LP-er i årene 1964 til 1967. Siden kom «Bergen Beat og annen vestlandsrock». Den har med 20 opptak fra disse årene.

Før Wesenlund lanserte begrepet Bergen Beat snakket man gjerne om Shadowsband. Dette var betegnelsen på instrumentale strengeorkestre, helst en kvartett bestående av elektrisk sologitar, rytmegitar, bassgitar og trommer. Opphav til navnet var The Shadows, som ble etablert med en slik besetning i 1958, og som fortsatte både som instrumentalband, og som backingband for Cliff Richard. Fra omkring 1960 ble det arrangert «Nordisk mesterskap for shadowsband».

Shadowskonkurranse

I februar 1964, noen uker før Wesenlund kom til Bergen, hadde Bergens Arbeiderblad på «Vi unge»-siden en sak med tittelen «Shadowskonkurranse». Direktør Agnar Høyvik på Scala og BA ønsket å finne ut hvem som var det mest populære Shadowsorkesteret i byen. Hver tirsdag skulle to orkestre møtes til dyst på ungdomsrestauranten. De skulle spille en stund hver, vekselvis utover kvelden, og til slutt skulle publikum stemme på det orkesteret de likte best. Så skulle man fortsette i beste cup-stil til det beste og mest populære orkesteret var kåret.

Hvordan det gikk med Shadowskonkurransen har vi ikke klart å finne ut. Kanskje noen lesere kan bidra med informasjon?