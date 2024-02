Coop-ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Flere Coop-ansatte er nylig hedret både for lang og tro tjeneste og med Coop Erkjentlighetsmerke. Blant jubilantene var Ellen Marie Thorsen og Kieu Thi Troung som begge ble hedret og feiret for sin innsats i hele 53 og 25 år i Coop.

Ellen Marie Thorsen begynte i butikk i daværende Laksevåg Forbruksforening som senere via flere fusjoner ble til Coop Hordaland i 2001. Ellen Marie har jobbet som butikkmedarbeider ved Extra Danmarksplass siden 2001.

Kieu Thi Troung ble ansatt 1. desember 1998 som ekstrahjelp i butikken på Danmarksplass. Her har hun hatt flere ulike stillinger både som assisterende butikksjef, gruppeleder informasjon og har siden 2009, da butikken ble omprofilert til Extra, jobbet som driftsansvarlig for kasse/Post i butikk.

– Jeg er veldig takknemlig for den innsatsen og stå-på-viljen som Ellen Marie og Kieu viser hver dag. I tillegg er jeg svært stolte av at de har valgt å være hos oss i alle disse årene. Ellen Marie og Kieu er en gode kollegaer og kjente ansikt for kundene våre og skaper mange fine kundeøyeblikk hver eneste dag, sier administrerende direktør Lise Skarpås i Coop Hordaland.