Hermine Svortevik Oen fikk Bru-stiftelsens kulturpris for 2023

Lørdag 17. februar ble det unge skuespillertalentet Hermine Svortevik Oen fra Landås tildelt Bru-stiftelsens kulturpris for 2023. Utdelingen skjedde på Ole Bull Scene. Kulturprisen, som drives av Per Eide-Olsen, deles årlig ut til enkeltperson under 20 år, bosatt i Bergen eller omegn.

Bru-stiftelsen er opprettet til minne om journalisten Karen Bru og hennes mann, den folkekjære bartenderen Hans Bru, som gikk bort i 2023. Stiftelsen søker å bidra med økonomiske midler til allmennyttig arbeid, primært rettet mot barn, ungdom og pensjonister i Vestland fylke.

Kandidater må besitte et talent utover det vanlige og/eller ha gjort en fortjenstfull innsats for det lokale kunst og kulturlivet. Prisen består av et skjold med bronserelieff laget av kunstneren Vidar Bratlund Meland, et diplom samt en sjekk på 10.000 kroner.

Hermine har en lang merittliste som scenekunstner og kulturperson i Bergen. Hun er en del av Kulturskolen sitt fordypningsprogram i teater, og var i 2023 å se som Solveig i «Peer Gynt» i regi av Bjarte Hjelmeland på Det Vestnorske Teateret, hun har vært en herlig stabbursmus i Fyllingsdalen Teaters oppsetning av Hakkebakkeskogen på Fløyen, og hun er stjerne i Karius og Baktus på Ole Bull Scene.

I 2023 debuterte Hermine også som filmskuespiller i suksessen «Birk og Magna – gruvens mørkehemmelighet» som gikk på kinoer over hele landet og høstet enormt gode anmeldelser.

– Vinneren er en utmerket formidler og har i tillegg til teater og film også TV-erfaring. Hun har holdt innlegg på store konferanser, vært konferansier, hun har sunget på Lysfesten og BKK sin julekonsert i Johanneskirken og hun har også rukket å markere seg som en engasjert samfunnsdebattant, heter det i juryens begrunnelse.