Landås-butikk på pantetoppen

Nesten tre millioner tomme bokser og flasker ble pantet hos Rema 1000 Nattland i Nattlandsveien i 2023. Det er ny rekord og mest i hele Vestland fylke. – Det er veldig artig, sier kjøpmann Frode Andersen.

Totalt ble over 1,5 milliarder plastflasker med pantemerke pantet i Norge i 2023, viser tall fra panteselskapet Infinitum. Det førte til at store mengder plast og aluminium ble resirkulert til nye bokser og plastflasker. Rema 1000 Wergeland kom på sjetteplass i Vestland med nær 1,7 millioner. Denne butikken har flere ganger vært på pantetoppen i Bergen.

Først med «helleautomat» i Vestland

– Vår store parkeringsplass gjør det enkelt å pante hos oss, og så spiller det selvsagt inn at vi høsten 2022 fikk den nye typen pantemaskin, der du kan helle inn panten. Vi var den første butikken i Vestland fylke som fikk slik pantemaskin, og folk har kjørt fra ulike steder i Bergen for å pante hos oss, sier kjøpmannen.

2023 var det første året med full effekt av den nye pantemaskinen og mengden pant hos Rema 1000 Nattland økte med over 100 prosent, fra litt over 1,4 millioner i 2022 til nesten tre millioner i 2023. I hele Vestland fylke ble det pantet 194,6 millioner flasker og bokser i 2023.

– Å pante er et samfunnsansvar som vi alle må bidra på. Av hensyn til miljøet må vi sammen sørge for at mest mulig blir resirkulert. Jeg tror også flere er opptatt av kronene som panten gir, nå som alt er blitt dyrere. Da er nok flere mer bevisste på å få igjen noen kroner, sier kjøpmannen.