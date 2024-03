Da NRK nylig oppdaterte sin visuelle profil, valgte de å beholde den velkjente logoen som landåskunstneren Ingolf Holme lagde på slutten av 60-tallet. Nå belønnes de med DOGA-merket for design og arkitektur.

Ingolf Holme (1937-2002) var aktiv som grafiker og billedkunstner særlig på 1960- og 70-tallet. Han kanskje mest kjente verk er selve NRK-logoen, som ble tatt i bruk i 1970. Samme år ble Holme sjef for NRKs grafiske atelier, der han blant annet formga kjente emblemer som TV-klokken, TV-stasjonsbilde, og Vi beklager teknisk feil-bildet. Ingolf Holme var også rockemusiker tidlig på 60-tallet under navnet Bob Bergen.

NRK mottar DOGA-merket sammen med designbyrået ANTI under en seremoni i Oslo 14. mars.

– Årets vinnere av DOGA-merket viser hvordan design og arkitektur kan skape innovasjon, lønnsomhet, bærekraft, nye markeder, flere arbeidsplasser og mer attraktive byer. Dette er strålende eksempler på hvordan design og arkitektur skaper verdi i både privat og offentlig sektor, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur. I forrige uke ble det avslørt hvilke arkitekturprosjekter som får DOGA-merket i år. Nå røper DOGA hvilke designprosjekter som mottar utmerkelsen.

– Når fremtidsutsiktene er usikre, er det viktig at vi fortsetter å satse på nyskaping. Blant årets merkemottakere finner vi mange gode eksempler på hva det går an å utrette når design og arkitektur settes i kjernen for innovasjonsprosesser. Her er det mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Ny NRK-profil: Nye tider krevde designendring

I motsetning til andre medier, eies NRK av deg og meg. Hele befolkningen er NRKs målgruppe, og dermed trengs en sterk, presis og varig identitet som lyser tillit og skiller seg ut i mediejungelen. Etter mange år med så å si samme visuelle uttrykk, var det på tide med fornyelse. Cecilie Lyng, NRKs profilsjef, forklarer hvorfor:

– Vi kom fra et sted der designprofilen tok utgangspunkt i kanalene, altså NRK1, NRK2 og NRK3. Men de digitale produktene NRK.no, NRK TV og NRK Radio hadde et mye større behov for designdetaljering enn hva vi klarte å få til med den løsningen vi hadde. Vi trengte å gjøre et større løft, sier hun.

Fikk med hele NRK

NRK har et av landets største designmiljøer, og sammen med byrået ANTI gikk de i gang med arbeidet. Medarbeidere fra mange fagområder ble intervjuet, og kursen ble staket ut. Dette ga både innsikt og bred forankring i en stor og desentralisert organisasjon.

Sammen med Anti har NRK utviklet en designfilosofi som rommer alle slags kanaler og uttrykksformer, og som samtidig formidler verdiene distinkt, levende og empatisk. De har skapt en variert grafisk verktøykasse som gjør at NRK kan tilpasse designprofilen, og gjøre det enklere å få tilgang til innholdet.

– Vi har et ansvar for at innholdet er mest mulig tilgjengelig for alle. Sammen med Typotheque har vi derfor utviklet en egen font, NRK Sans, som gir bedre lesbarhet. Vi har også jobbet mye med fargevalidering samt utviklet en egen lydprofil for NRK, sier Lyng.

Beholdt ikonisk logo

Samtidig som mye ble endret, var det også noe som ble beholdt. NRKs logo har vært en designbauta helt siden Ingolf Holme, oppvokst på Landås, tegnet den for snart 55 år siden. Den ble oversatt til et fleksibelt og levende uttrykk som kan tilpasses alle mulige sammenhenger.

– Designet er blitt tatt svært godt imot både internt og eksternt. Både i inn- og utland har tilbakemeldingene vært positive, og etter hvert har vi også mottatt flere priser – senest Innovasjonsprisen for inkluderende design, forteller Lyng

Dynamisk og funksjonell

Juryen roser NRK og ANTI for å ha utviklet en visuell identitet som klarer å balansere mellom fornyelse og respekt for tradisjonen.

«Designkonseptet bygger på en fast, gjenkjennelig kjerne og et klart merkehierarki. Samtidig gir det spillerom for å variere og videreutvikle elementene for å passe et spekter av programkonsepter og målgrupper. Resultatet er en dynamisk og funksjonell visuell identitet av fremragende designhåndverk, som vil gi varig verdi», skriver juryen i sin vurdering.

DOGA-prisen deles ut av Design og Arkitektur Norge (DOGA). Overrekkelsen av DOGA-merket skjer på DOGA 14. mars. 18 prosjekter tildeles DOGA-merket for design og arkitektur i år. Bak hvert av disse prosjektene står kreative, visjonære og uredde mennesker.