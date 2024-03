Intimt møte mellom trikk og buss på Nygårdsbroen

«Ny innkjørsel til Nygårdsbroen under arbeid i 1947. Intimt møte mellom trikk og buss fra Automobilruta Fana-Bergen» står det om dette bildet, som er det siste som er lagt ut på Marcus, billeddatabasen til Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bildet er tatt av Atelier KK for Bergen Sporvei. Arbeidene på Nygårdsbroen skal foregå i 1947, men samtidig står det at bildet skal være laget «etter 1.1.1951». Skyvevinduene på bussen er åpne, så bildet er nok tatt på en varm dag. De to barna med lue prøver å ta på bussen. Mest sannsynlig har både buss og trikk stått i ro.

Trikk nummer 123 var opprinnelig en tilhenger. Sammen med 15 motorvogner (nummer 101-115) og 9 andre tilhengere (nummer 126-125) ble den anskaffet i 1921. De var like store, men 123 ble sammen med fire andre vogner ombygget til motorvogner. 123 ble bygget om i 1947/48, ifølge boken «Fra Minde til Sandviken. Historien om trikkene i Bergen».