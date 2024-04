Innglassete balkonger på tre prosjekter på Landås

Balkongentreprenøren i Bergen har i sterk konkurranse vunnet tre balkongoppdrag til en verdi av 31 millioner kroner.

– Klart det betyr mye å vinne disse oppdragene. Bransjen befinner seg i en krevende tid, og da er det viktig at vi som entreprenør vinner frem med våre løsninger i konkurranse med andre entreprenører, sier daglig leder Nils-Atle Torsvik.

Innglassing i Erleveien, Nattlandsveien og Fridalen

I to av prosjektene skal Balkongentreprenøren levere 72 åpne balkonger på blokker i Bergen, henholdsvis til det uavhengige borettslaget Søndre Erleveien og til en boligstiftelse i regi av Norges Blindeforbund i Nattlandsveien. I tillegg skal det leveres 31 innglassete balkonger til stiftelsen Fridalen Seniorboliger. De innglassete balkongene er spesielt designet for å ta vare på den opprinnelige utformingen av blokken, som er en såkalt etterkrigsbygning og hvor Byantikvaren ønsker at designet videreføres.

– Vi har allerede erfaring med blokker som er bygget i etterkant av krigen og som representerer datidens arkitektoniske utforming som enten er verneverdig, eller det foreligger et ønske om å ta vare på den opprinnelige utformingen, sier Torsvik.

Samtlige tre prosjekter er ventet å være ferdigstilt i løpet av 2024.