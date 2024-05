Fire måneder på rad med mindre sol enn normalt

April 2024 ble den minst solrike i Bergen siden 2018 med 186,8 soltimer. Normalen for april for årene 2016-2023 er 222 timer. April er dermed den fjerde måneden på rad med mindre sol enn normalt i Bergen, forteller tall som ligger på seklima.no og er bearbeidet av Årstadposten.

April er normalt den første av fire måneder med over 200 soltimer. Siden Bergen fikk ny solmåler på Flesland i 2015 har antall soltimer i april variert mellom 171 timer i 2017 og 2018 og hele 269,9 timer i 2022 og 272,9 i 2019.

Bergen og Oslo kom likt ut med antall soltimer i april. Bare en halv soltime skilte i Bergens favør. Tromsø satte ny rekord med 274,1 soltimer, altså litt over Bergens rekord fra 2019. Trondheim hadde 203,3 soltimer og Valnesfjord ved Bodø 217,8. Landvik ved Grimstad hadde 211,1 soltimer og Kjevik ved Kristiansand 199,9.

«Snytt» for 80 soltimer

De fire første månedene i 2024 har alle hatt færre soltimer enn normalen for 2016-2023. Ved utgangen av april har vi hatt 361 soltimer, mens normalen er 443. Vi er altså blitt «snytt» for 82 soltimer. Mai og juni er normalt de solrikeste månedene i Bergen. Skal vi nå normalen på 1602 soltimer for hele året, er det i første rekke disse månedene vi må sette vår lit til.