Ulriken Opp med motbakke- og ny trialløype

Motbakke- og trailløpet Ulriken Opp arrangeres lørdag 25. mai. Dette arrangementet har pågått siden 2007. Nå arrangeres det flere valgbare veier opp til Ulrikens topp. Fra nedre stasjon på Ulriksbanen til øvre stasjon i «Sherpatrappene» som var endelig ferdigstilt i 2022.

Den nye trail-løypen, Stormfuglen Trail, er et spennende valg som går over Landåsfjellet, via Baunehytten/Nubbevann, over Landåseggen og forbi Stormfuglen til Ulriken.

Det er tilrettelagt både for trim/familier, mosjonister og konkurranseløpere, Her er det tilbud for alle, – alle sammen i samme konkurranse.

– Vi har tilrettelagt for stor og god stemning; oppvarming fra Montana og speakere både ved start og mål, forteller Kjell Normann Karstensen, leder for Ulriken Opp. Det loves svært god premiering for alle. Det blir massasjebenker i mål og grilling av Skyskraperen utendørs.

Det er varslet 16 grader og skyet oppholdsvær ved Skryskraperen på lørdag. Alt skulle dermed ligge til rette for et flott arrangement, med storslått utsikt.

Kanskje kommer Dangfart Tønnesen

Kanskje dukker Dangfart Tønnesen opp. Han uttalte i «BT kommentar» at om Brann tapte mot Levanger, skulle han gå opp til Ulriken i slalåmstøvler. Så Ulriken Opp har invitert Dangfart.

-Vi har også et oppvisningsløp i år, CaniCross, der det er løper med trekkhund som konkurrer opp til toppen og ønsker også å sammenligne seg med noen av de beste motbakkeløperne opp Oppstemten til toppen, forteller Kjell Normann Karstensen.

