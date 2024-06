Mai 2024 ga oss ti timer sol per dag

279,7 soltimer ble fasiten for Bergen i mai 2024. Måneden ble dermed den nest mest solrikeste mai måned siden Bergen fikk ny solmåler høsten 2015. Mai 2018 troner på en solid førsteplass med 348,4 soltimer. Takket være et fantastisk vær de siste to ukene fikk vi i mai i gjennomsnitt nesten ti soltimer per døgn! Årets mai hadde 90 flere soltimer enn mai 2022 og mai 2023.

Færre soltimer enn normalt

Månedene januar til mai 2024 ga oss 640,7 soltimer. Det er 50 færre timer en gjennomsnittet for 2016-23. Samtlige måneder med unntak av mai har hatt færre soltimer enn normalen.

April har mer soll enn juli

I Bergen er mai den solrikeste måneden med 248 soltimer, fulgt av juni med 236 timer. Utrolig nok kommer april på tredjeplass med 222 timer. Juli har et gjennomsnitt på 204 timer, tilsvarende syv timer per dag.

Dataene er hentet fra www.seklima.met.no

Bergen litt foran Ikast på Midtjylland

Årstadposten har tidligere sammenlignet antall soltimer i Bergen og byen Ikast Brande på Midtjylland. Det har vi fortsatt med i 2024. I mai hadde Ikast 284 soltimer, fire flere enn Bergen. Etter fem måneder har Ikast 626,5 soltimer, 14 færre enn Bergen. April ha Bergen et solid forsprang, selv om måneden hadde færre soltimer enn normalt i 2024.06.01 Dataene er hentet fra www.dmi.dk/lokationarkiv