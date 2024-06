Årstad IL toer i Norges største rullestolhåndballcup

Da Norges største turnering i rullestolhåndball, Salto Cup, gikk av stabelen i Follo denne helgen, bidro strømmeaktøren MyGame til at kampene for første gang kunne strømmes i de tusen hjem. MyGame sendte ti av helgens kamper, inkludert gruppespill, bronsefinale og finale. Finalen ble en thriller hvor Follo HK slo Årstad 11-10.

– Det er stas at idretten vår også får eksponering, det betyr mye for både utøvere og rullestolhåndballen, men også for paraidretten generelt. Uten noe synlighet er det vanskelig å få vist fram for folk all idrettsgleden og alle de fantastiske idrettsprestasjonene som vår sport og våre utøvere leverer. Derfor er vi veldig glade for at MyGame er med på laget og produserer kamper fra Salto Cup, sier Lene Lothe, klubbkoordinator hos arrangør Follo Håndballklubb.

Turneringen gikk over to dager. Det ble spilt 28 kamper. Elverum, Nordstrand, Årstad IL og Follo HK stilte med lag, men to klubber kom også helt fra Sverige: Sävehof og IFK Kristianstad. Dommerduoen dro helt fra Nederland for å være med på Salto Cup.