Foreslår bygging av 170 leiligheter på Wergeland

På oppdrag fra Boetablering og Minde Allé 4 AS har Thornström Brookfield Arkitekter, i samarbeid med Opus Bergen som plankonsulent, utarbeidet forslag for en detaljreguleringsplan for deler av områdeplanen for Wergeland sentrum. Området ligger fra Minde Allé i nord og et stykke sørover, på vestsiden av Storetveitveien. Området er på 8,6 dekar og lå opprinnelig under gården Nyhaugen. Det ligger i Wergelands gamle sentrumsområde og er posisjonert til å bli et urbant senter for et Wergeland under utvikling. Det foreslås bebygget med ca. 170 boenheter.

Boetablering AS eies av Svein Erik Engelsen, mens Minde Allé 4 eies av AS Ole Strønen Malerforretning og Fargehandel.

Årstadposten har skrevet om utbyggingen tidligere.

Reguleringsplanen tilpasses sykkelvei Hagerup-Minde og gangpassasjer/ allé i områdeplanen videreføres. Planen legger til rette for gode interne koblinger mot eksisterende og planlagt infrastruktur. Det etableres nye gangveier og offentlige parker og felles uteareal.

Grønn allmenning

Det er også planlagt en stor grønn allmenning gjennom planområdet, fra sentrum i nord til Mindemyren i sør. Renovasjon løses via felles bossug. En grønn allmenning er planlagt gjennom området fra sentrum i nord til Mindemyren i sør. Dagens spredte bebyggelse erstattes med blokkbebyggelse som inneholder ca. 170 leiligheter og næringsvirksomhet med aktive fasader, og et totalt bruttoareal på over 21.000 kvadratmeter.

Trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter er sentrale premisser i planleggingen, og området skal være bilfritt med parkering utenfor planområdet.

En formingsveileder er utarbeidet for å ivareta viktige kvaliteter som takform, fasadeinndeling og funksjoner i første etasje.

– Byggenes plassering og utforming skaper ulike byrom med forskjellige funksjoner og grader av offentlig og privat karakter. I utformingen av gater og torgplasser legges det vekt på tydelige skiller mellom fortau og møbleringssoner, med prioritering av gående og bevegelighet, fremgår det av planforslaget.

Byantikvaren negativ

Byantikvaren mener at planen ikke kan godkjennes slik den foreligger. – Konsekvensen av tiltaket er at verneverdig bebyggelse rives. Dette kulturmiljøet må dokumenteres etter mal for kulturminnedokumentasjon og ligge ved planen, skriver byantikvaren i sin kommentar.

Storetveitvegen, skal rustes opp i forbindelse med sykkelvei Hagerup-Minde. Planområdet utformes på myke trafikanter prinsipper og blir bilfritt. All bilparkering skal løses i felles parkeringsanlegg utenfor planområdet.