Villa Høye klart for innflytting til høsten

Boligprosjektet Villa Høye i Høyegaarden på Gyldenpris ferdigstilles i oktober. To måneder før overtagelse er bare fem av 19 leiligheter ikke solgt. Prosjektet omfatter leiligheter med bruksareal fra 63 til 104 kvadratmeter. Villa Høye 1 er et nybygg på nær 1500 kvm bruttoareal, mens Villa Høye 2, i den tidligere vinfabrikken, omfatter et rehabilitert bygg på nær 2000 kvadratmeter.

Høyegaarden Holding AS er selger/utbygger. Selskapet eies av Joa Næring AS.

