Frivillighetspris til Slettebakken menighet

Torsdag 29. august var ansatte i Kirken i Bergen samlet i St. Jakob kirke for å starte høsten sammen og å dele ut fire priser; kulturprisen, pionérprisen, frivillighetsprisen og pris til årets frivillig.

Frivillighetsprisen gikk til Slettebakken menighet som driver et spesielt godt arbeid med frivillige. Menigheten mottok prisen for 2024 for blant annet å ha bygget opp et solid ungdomsarbeid med Ten sing, KRIK og klubb gjennom 25 år.

Kulturprisen ble tildelt kantor og korleder Tonje Eriksen i Biskopshavn for faglig tyngde, klarsynte visjoner og utrettelig innsats gjennom 24 år.

Pionérprisen ble tildelt Salhus menighet ved menighetspedagog Elise Lindtner Sæle og frivillig Terje Børsheim for sin nyskapende adventskalender.

Prisen til årets frivillig 2024 ble tildelt Ellen Fasmer i Skjold menighet, for å gå inn i de store oppgavene som krever mye arbeidskapasitet og det store overblikket.