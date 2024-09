Årstad bydel valgt ut til pilotprosjektet «Musikkfadder»

Årstad bydel er valgt ut til pilotprosjektet «Musikkfadder». Tre personer her i Bergen er ansatt i Norsk Musikkråd for å bistå familier med barn som gjerne vil lære å spille et instrument eller synge i kor.

– Det er ikke alltid like enkelt å finne frem hva som finnes av tilbud og vi kan være et bindeledd så de kommer i gang. Musikkfadderen hjelper med å finne riktig musikktilbud og hjelper de som ønsker det i gang med aktiviteten, forteller Berit Handegard, en av de tre som er ansatt på prosjektet.

– Vi ønsker kontakt med familier som ønsker kontakt, eller noen som tipser om at prosjektet finnes for de som ønsker kontakt. Å drive med musikk er utviklende for barn på mange områder, de utvikler sin musikalske sans og de gjør noe positivt sammen med andre barn. De utvikler sine kognitive evner som kan være nyttig på mange områder i livet.

Mer om prosjektet og påmelding: se https://www.musikk.no/nmr/inkludering/musikkfadder