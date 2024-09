Heldige damer som fikk flytte inn på flunkende nytt eldresenter

Dette bildet av to damer på Landås Menighets Eldresenter tok Dagen-fotograf Finn Tollefsen i forbindelse med senterets offisielle åpning. Bildet er et av de siste som er lagt inn på Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen.

Første beboer på det nye eldresenter flyttet inn 1. desember 1976. De to damene på bildet ble foreviget i forbindelse med den offisielle innvielsen av senteret, som skjedde 7. juni 1977. Dagen hadde en stor reportasje fra senteret lørdag 4. juni, og da var bildet av de to damene med i reportasjen.

-Det vi er aller mest glade for ved åpningen av senteret er at det ser ut til at vi har klart å skape et senter i et nærmiljø som byr på alle muligheter for integrering og fellesskap mellom generasjonene, sa formann i stiftelsen og i plan- og byggekomiteen, Oscar Gjertsen, til BT i forbindelse med den offisielle åpningen.

På grunn av vansker med finansieringen måtte man redusere størrelsen på bygget. Allerede ved åpningen så man at bygget burde vært større. Det var mangel på arbeidskraft, noe som førte til at man ikke hadde fått fylt sykehjemsavdelingen helt ved den offisielle åpningen.

Finn Tollefsen (1929-1998) var pressefotograf i avisen Dagen i nesten hele sitt yrkesaktive liv. Han var også fotoleder i forsvaret i perioden 1954-1955. Han var en anerkjent og dyktig pressefotograf som fanget opp både små og store begivenheter fra nyhetsbildet. Denne samlingen består stort sett av fotografier fra Vestlandet i tidsperioden 1957-1990. Den inneholder totalt ca. 75.000 negativer, som Tollefsen selv har delt inn i mange kategorier som «Bergen», «Kirke», «Barn», «Tettsteder», «Yrke», «Fabrikker» og «Dagen». Foreløpig består samlingen på UiB av 131 bilder.

Et utvalg er tilgjengelig ved å søke på «ubb-ft» i søkefeltet, mens resten av samlingen er tilgjengelig på forespørsel.