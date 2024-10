Da sommerlykken var en overnatting på Storetveit Camping

I juli 1950 tok fotograf Edwood Christensen i Morgenavisen turen til campingplassen på Storetveit og foreviget disse unge turistene. På Marcus, billedbasen til Universitetet i Bergen, ligger det ti bilder fra besøket. Skulle de være i live, vil de være omkring 95 år.

Campingplassen mellom Fantoftneset og Fantoftåsen sør for Tveitevannet var meget populær selv om den lå kloss opp i den sterkt trafikkerte Storetveitveien.

Slutt i 1977

14. april 1977 skrev BT at «Teltlivet tar slutt både på Midttun og Storetveit». – I disse dager forsvinner den velkjente gule campingbygningen på Storetveit. Den gamle campingplassen endelikt er for lengst vedtatt, men alvorligere er det at Storetveit Camping ikke er blitt erstattet med et nytt tilbud.

På deler av den gamle campingplassen satte et ferdighusfirma opp en stor villa som ble benyttet til utstillingsformål. Autoguard Varslingssystem bygde administrasjonsbygg på den sørlige delen av tomten.

Det ble gjort forsøk på å beholde den gamle campingbygningen som inneholdt toalett, vaskerom, kontor og kiosk., bl.a. var Brevdueforeningen inne i bildet.

-Men ingen har funnet den formålstjenlig, og i disse dager forsvinner den siste resten av campingplassen på Storetveit, som en stille ironi over campingplassituasjonen i Norge nest største by! Skrev BT lakonisk.

Tok materialer i god tro

To uker senere i april 1977 skrev BA på første side om «Camping-hus skulle bli gutte-hytte!» Roklubben Njørd hadde fått oppdraget med å fjerne fellesbygget på campingplassen. Etter å ha brukt 200 timer på å rive ned bygget, forsvant de beste materialene. Klubben hadde planer om å bruke dem til hyttegarderobe ved et nøst som klubben nylig hadde bygget i Tømmervågen i Eidsvåg. Det viste seg at noen gutter, i god tro, hadde tatt materialene. Takket være oppslag i BA fant man frem til guttene, som ga fra seg materialene. Til gjengjeld fikk de overta en del materialer som var mindre brukbare for roklubben.