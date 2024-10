Familieboliger i Fløenbakken

Graving frem til påhugget til Årstadtunnelen i Fløen medførte at boligene Fløenbakken 27 til 31 måtte rives. Nå kommer nye hus på tomten, Fløen Park. Prosjektet omfatter åtte boliger, hvorav fem allerede er solgt. De tre som fortsatt er ledig er store familieboliger på 200 kvm bruttoareal med tre soverom. Totalprisen er i overkant av 15 millioner kroner. Boligene planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2025. Utbygger er Bergen Byfortetting AS, som eies av Keikol Holding (50 %) og MNG Holding AS (50 %). Fløen Park får Fløen parsellhage som nabo på andre siden av Fløenbakken.

Det er arkitektene James Barber og Daniel Tenev som har tegnet boligene. Ønsket deres er, ifølge prospektet, å berike nabolaget med et prosjekt av høy kvalitet som fremstår nedtonet og kjent. Med fokus på å fremme godt naboskap, har de designet uformelle sosiale soner og benker for hyggelige mellommenneskelige møter. Både private og felles uteplasser blir tilrettelagt for lek, avslapning og naturlig skjerming som skal sikre et behagelig uteliv for alle aldre.

Solfylte uteoppholdsarealer

– Med Fløenbakkens tradisjon for botanikk som inspirasjon, skaper vi solfylte uteoppholdsarealer som inviterer til utendørs glede og avslapning, skriver James Barber og Daniel Tenev i prospektet.