Bruktbutikk for barneklær og annet utstyr på Fridalen skole

22. oktober klokken 17 blir det nyåpning av Fridalens Nye Klær. I kjelleren på Fridalen skole, rød dør ved kjellertrapp med inngang fra Bøkeveien, er det åpnet en bruktbutikk for barneklær. Familier i bydelen donerer barneklær de ikke lenger har bruk for, og skolen donerer gjenglemte klær som ingen har hentet. Foreldre som plukker klær, donerer et valgfritt beløp til FAU ved Fridalen skole. En gruppe foreldre driver ordningen på frivillig basis, og FAU har det overordnete ansvaret.

Fridalens Nye Klær tilbyr barneklær i alle størrelser, fra baby til ungdom. Dessuten sko, støvler, badetøy, luer, votter, etc. I det koselige kjellerlokalet finnes det en sofakrok for å slappe av og prate med naboer, og en lekekrok for de minste.

Håper på utvidelse av konseptet

Ved å gjenbruke klær i stedet for å kaste verner vi klima og miljøet. Fridalen FAU har tro på sirkulær økonomi i lokalmiljøet som alle vil tjene på, og håper at konseptet kunne på sikt etableres på flere, kanskje alle skoler i Bergen.

For barna er dette et konkret eksempel på hvordan man i hverdagen kan bidra til en bærekraftig utvikling, eller, med andre ord, hvordan de selv kan bidra til å løse klimakrisen.

På nyåpningen 22. oktober serveres det vafler og kaffe.

Vanlige åpningstider er tirsdag og torsdag kl. 17-19 på skoledager. Det holdes stengt i skoleferier og fridager.