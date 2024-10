Storetvedtalleen – nytt byggeprosjekt med tolv leiligheter

Storetvedtalleen er navnet på et nytt byggeprosjekt i Storetveitveien 138A-140. Det omfatter tolv leiligheter til mellom 3,9 og 13,2 mill. kroner, med bruksareal fra 45 til 136 kvadratmeter. Alle leilighetene blir på ett plan, fordelt på to separate bygg. Eiendommen ligger i åsen over Storetveithøyden og grenser til Brennhaugen og Fantoftveien.

Estimert byggestart er 1. kvartal 2025, med overtagelse 2. kvartal 2026. Prosjektet er tegnet av En til En arkitekter. Utbygger er Stavkirkeveien 11B AS. Orion Prosjekt AS og Saarco Eiendom AS eier begge 50 % av firmaet. Orion Prosjekt AS kjøpte eiendommene i 2017.

Området er preget av en blanding av villabebyggelse i øst langs Brennhaugen og noen nyere leilighetsbygg langs Storetveitvegen.

En samlende idé i forslaget har vært å bidra til å økt trivsel i både Stavkirkeveien og Kjærlighetsstien ved å skape åpne og inviterende utearealer mot begge veiene, og så sikre en god visuell og fysisk forbindelse mellom disse uterommene.