Vil at kommunen overtar ansvaret for gjenoppføring av sjøhus i Fløen

For tredje gang i høst står Bane NOR sin anmodning om omgjøring av rekkefølgekrav for gjenoppbygging av sjøhusene i Kalfarveien 99 på sakskartet til Utvalg for miljø og byutvikling. I august ble saken utsatt for befaring og i september var enstemmig vedtak «Saken utsettes». 23. oktober står den på sakskartet igjen.

Innstilling fra byrådet er at rekkefølgekravet frafalles da planen er erstattet av nyere plan. Fremdrift i realisering av prosjektet er ikke en del av denne saken. Sjøhusene, med aner tilbake til midten av 1800-tallet, har i om lag ti år ligget lagret i Nordhordland i påvente av oppføring ved bredden av Store Lungegårdsvann. I 1907 kom jernbanen på nedsiden og fjernet kontakten med sjøen, i 1964 kom Ulrikstunnelen med linje på oppsiden. For ti år siden ble sjøhusene demontert. Kommunen har to tomter i Fløen som er mest aktuelle for gjenoppføring.

I 2017 ble arealet som var avsatt til gjenoppføring av sjøhusene i reguleringsplanen omdisponert til jernbaneformål. Denne reguleringsendringen medførte at gjenoppføring i henhold til vedtaket 2014 vil være i strid med gjeldende plan. På grunn av dette anser Bane NOR vilkåret som bortfalt.

– For ordens skyld søkes det om endring av vedtak, og at krav om gjenoppføring av bygningene tas ut, skriver Norconsult, som på vegne av tiltakshaver, Bane NOR SF, ber om endring av gitt tillatelse. Dette ønskes gjort for å bli fritatt fra sin forpliktelse til å oppfylle vilkårene i rivetillatelsen.

Begrunnelsen er at forutsetningene har endret seg så betydelig fra rivningstidspunktet og frem til i dag. Det har skjedd betydelige endringer i reguleringsstatus, som har endret forutsetningene som gjaldt da byggene ble demontert. Dette har påvirket Bane NOR sin mulighet for å styre fremdriften i prosjektet med å gjenoppføre byggene, og også medført en større usikkerhet med hensyn til kostnader med gjenoppføring.

Bane NOR og kommunen ble ikke enige

Bane NOR har jobbet i flere år med å få klarhet i hvor Bergen kommune ønsker bygningsmassen oppført, og å få nødvendige avklaringer for å komme videre i prosessen for at sjøhusene skulle kunne reetableres på et annet sted enn der de opprinnelig var tiltenkt. På grunn av usikkerhetene omkring plassering og fremdrift, har Bane NOR vært i dialog med Bergen kommune om muligheten for at kommunen kunne overta byggherreansvaret for gjenoppføringen, da de er nærmest å kunne påvirke prosesser og fatte beslutninger som er nødvendig for å kunne realisere oppføringen av sjøhusene. Forhandlingene er avsluttet, da det ikke lyktes å komme til enighet med en slik avtale.

Bakgrunnen for endringssøknaden er at det i opprinnelig reguleringsplan bl.a. stilles krav om at sjøhusene skulle gjenoppføres innenfor planområdet. Dette kravet om prosjektbeskrivelse er oppfylt av Bane NOR.

Det fremgår ikke av rekkefølgekravet at det påligger Bane NOR å utføre riving og gjenoppbygging av sjøhusene. Bane NOR har imidlertid etter søknad om tillatelse for riving av sjøhusene påtatt seg forpliktelse til å reetablere sjøhusene innenfor planområdet, i henhold til tillatelsen.

Umulig å gjenoppbygge på området

Etter rivingen av sjøhusene har det blitt vedtatt en ny reguleringsplan for godsterminal på Nygårdstangen, som har medført at arealet for reetablering av sjøhusene er omregulert til jernbaneformål. Bakgrunnen for omreguleringen er at Bane NOR måtte avse arealet på Mindemyren som følge av reguleringsplanen for Bybanen til Fyllingsdalen. Dermed oppstod det et behov for et større areal for jernbanedrift på Nygårdstangen godsterminal. Dette har gjort at det ikke er mulig å føre opp husene på lokasjonen som opprinnelig planlagt. Det aktuelle arealet skal brukes til rømningsplass og grøntareal for jernbanen.

Plasseres fortrinnsvis i Fløen

Bergen kommune har utarbeidet andre reguleringsplaner, som gir muligheter for å gjenreise husene, i Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen og i reguleringsplan for Store Lungegårdsvann. Det ble vedtatt i 2022 at det skulle jobbes videre med gjenoppføring i Fløen. Sekundært åpnes det for plassering i Grønneviksøren dersom det første valget ikke viser seg ønskelig å gjennomføre. Det er Bergen kommune som må ta stilling til endelig plassering av sjøhusene, og det er kommunen selv som er hjemmelshaver på de foreslåtte alternativene.

Når det gjelder gjenoppføring av de to andre husene i Kalfarveien som måtte vike for jernbanen, nummer 120 og 122, arbeider Bane NOR Eiendom med å få i gang prosessen med å gjenreise disse to byggene.