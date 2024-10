Kontorbygg på Fantoft rives, gir plass til ni rekkehus rundt bilfritt tun

Utvalg for miljø og byutvikling skal på møtet 23. oktober foreta andre gangs behandling av detaljregulering for Fantoftveien 44. Det er ABO Plan & Arkitektur AS på vegne av Fantoftveien 44 AS som har utarbeidet planen. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for ni rekkehus 2-3 etasjer med tilhørende uteoppholdsareal. Eksisterende bebyggelse på eiendommen består av et kontorbygg i tre etasjer, bygget i 1981, og forutsettes revet. Fantoftveien 44 AS har adresse Lilleakerveien, Oslo og eies av Gjelsten Bolig AS og bergensbaserte Storm Eiendom AS.

Tun tilrettelagt for sosialt fellesskap

Bebyggelsen er organisert rundt et felles og bilfritt tun, med overflateparkering i utkanten av planområdet. Tunet er tilrettelagt for sosialt fellesskap, og alle husene har sin hovedinngang rettet inn mot tunet. På baksiden har alle rekkehusene privat hage. Det er i bestemmelsene stilt krav om at byggene skal ha saltak hvor laveste del er vendt inn mot tunet.

Område med boliger og næringsbygg

Planområdet er en del av et boligområde med frittliggende eneboliger, blokkbebyggelse, rekkehus og næringsbebyggelse. Boligene rundt er en kombinasjon av eneboliger og nyere oppførte lavblokker og terrasseblokker. Rett nord for eiendommen ligger tre frittliggende boligbygg på tre og fire etasjer med 16 boenheter. På den andre siden av Fantoftveien (i øst) er det bygget to terrasseblokker på syv etasjer med 75 enheter.