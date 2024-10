Hundre år gammel kisteveit får sin avløsning

Kombinasjonen stadig mer overvann og bratte fjellsider som raskt bringer vannet til avløp skaper utfordringer for Bergen Vann. Under Fjøsangerveien ved Solheim gravplass ligger en kisteveit (gjenmuret grøft som drenerer vannet) fra 1925 som ikke klarer å håndtere stadig økende mengder med overvann. I en stor overvannshendelse vil systemet bli overbelastet noe som kan føre til oversvømmelse. Det er derfor ønskelig å erstatte kisteveiten med et borehull på 120 cm i diameter som har tilstrekkelig kapasitet til å føre overvann videre til Solheimsvatnet. Prosjektet omfatter ca. 180 m med ny overvannsledning, ca. 40 m med borehull og

tilhørende kummer og sandfang. Prosjektet har en totalkostnad på 26 mill.

Må rense rent overvann

Kisteveiten får vann fra store deler av Løvstakksiden. Når veiten når sin kapasitet, går vannet i overløp via avløpsledninger og videre til renseanlegg. Dette medfører unødvendig ressursbruk til rensing av rent overvann. Ved store nedbørshendelser går fellesledningene i overløpsdrift noe som medfører at urenset spillvann (kloakk) slippes ut i Puddefjorden. Dette er spesielt uheldig i lys av nylig gjennomført prosjekt med tildekking av bunnen i Puddefjorden og en vedtatt målsetning om utbedring av vannkvalitet i fjorden.

Det prosjekterte overvannsystemet vil avlaste dagens fellessystem, noe som fører til mindre overløpsdrift samt reduksjon av mengden avløpsvann som må renses på kommunale renseanlegg. Rent overvann skal tilbakeføres til naturlig vassdrag istedenfor å gjennomgå en unødvendig og kostbar renseprosess.

Utvalg for miljø og byutvikling behandler saken på sitt møte 23. oktober.