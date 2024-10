Sluttbehandling av planen for Mindemyren Nord: 170 boliger, barnehage, skole, idrettshall, kultursal og næringsbygg

Utvalg for miljø og byutvikling foretar torsdag 23. oktober sluttbehandling av reguleringsplan for Mindemyren Nord. I området kommer bl.a. 170 boenheter, næringsbygg, barnehage for 80 barn, barneskole, 30 omsorgsboliger, idrettshall, kultursal og aktivitetssenter.

Planområdet er på om lag 95 dekar. Det omfatter delfeltene S16 og S17 og torg, parkareal og randsonen rundt Solheimsvatnet i områderegulering for Mindemyren. Det legges til rette for 170 boenheter, næringsvirksomhet og barnehage for om lag 80 barn på delfelt S17 i områdereguleringen. På delfelt S16 er det forelått et kontor- og næringsbygg og et kommunalt flerbruksbygg. Flerbruksbygget skal blant annet omfatte barneskole for om lag 400 elever, idrettshall, frivillighetsentral, kultursal og aktivitetssenter.

Planforslaget legger videre opp til å forsterke kvalitetene rundt Solheimsvatnet og gjøre de mer tilgjengelig. Det blir også regulert offentlige torg, byrom, park og uteoppholdsareal. Planforslaget legger blant annet til rette for en allmenning som knytter Kanalveien til Solheimsvatnet og danner et hovedtorg; Solheimstorget.

Aktivt offentlig parkbygg

Torget tilrettelegger for næring, opphold, lek, håndtering av overvann og aktivitet. Det er åpnet for å etablere et aktivt offentlig parkbygg mot torget som skal kunne benyttes til ulike aktiviteter. Et torg i øst er videreført fra områdereguleringen, og tilrettelegger for opphold og lek.

Boligbygg fra fire til åtte etasjer

Boligbyggene som Selvaag Bolig skal bygge på S17 får variasjon i byggehøyder på mellom fire til åtte etasjer mot Kanalveien og fire til seks etasjer mot parken og torget. Næringsbygget får byggehøyder mellom fire til seks etasjer, omsorgsboligene fem til seks etasjer og flerbruksbygget tre til fire etasjer. Det er lagt opp til et plangrep som tilrettelegger for mest mulig uteoppholdsareal på bakkeplan med tilknytting til park og offentlig torg. Det blir lagt opp til sambruk mellom uteoppholdsareal for bolig, barnehage og flerbruksbygg og torget og parken.