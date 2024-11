Får etablere fem boenheter i næringsarealer i Landåslien

Strimmelen Borettslag får etablere fem boenheter i bygg i Landåslien 17, 19, 21, 25 og 27 som tidligere har inneholdt næringslokaler, har Utvalg for miljø og byutvikling vedtatt. Fagetaten har tidligere avslått søknaden.

– Søknaden om bruksendring fra næring til bolig må ses i sammenheng med annen transformasjon av borettslagets bygningsmasse, hvoretter 32 hybler er godkjent ombygd til 16 leiligheter. Tiltakene medfører dermed i sum ikke større trafikk til borettslagets eiendom, sier utvalget i sitt vedtak.

Minimum 235 cm høyde

Utvalget har vært på befaring på eiendommen og fikk da et inntrykk av romfølelse og høyde samt beskaffenhet ellers. Man fikk også fra utsiden de tilsvarende deler av borettslaget sokkeletasje som tidligere er godkjent endret til beboelsesformål.

Utvalget innvilget søknad om unntak fra krav til innvendig takhøyde i rom for varig opphold på vilkår av at snitthøyde for rom for varig opphold i alle de fem boenhetene er på er på minst 235 cm.

Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest må det redegjøres for at uteoppholdsarealene i tiltaket tilfredsstiller kvalitetskravene i Kommunedelplanens arealdel når det gjelder støy. Det må også dokumenteres at grunnmur er tilstrekkelig tett i forhold til grunnvannsforholdene i området.