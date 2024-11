Fakkeltoget på Løvstakken 10-årsjubilerer søndag 17. november

Fakkeltoget på Løvstakken 2024 arrangeres søndag 17. november og markerer samtidig sitt 10-årsjubileum. Store og små er velkomne, med eller uten barn, og det er ingen krav til fysisk form. Også i år støttes Kreftforeningen. Barn betaler 100 kr, voksne 150 kr.

Torsdag 14. og fredag 15. november fra kl. 17 til 21 og lørdag fra kl. 11 til 21 kan man melde seg på og hente startnummer og t-skjorte hos Kiwi Bøhmergaten. Søndag 17. november fra kl. 13 til 16 er det sekretariat på Magic Hotel Solheimsviken med utlevering av startnummer. Påmelding kan også skje hos www.eqtiming.no

Fra kl. 14 og utover søndag 17. november blir det start fra Løvstakkveien 51. Kl. 16.00 starter medaljeutdeling til alle på toppen. Her blir det bål for grilling av pølser. Ta med pølser for grilling samt grillspyd/pinne.

Kl. 17.00 starter felles fakkeltog ned fra Løvstakken til Magic Hotel Solheimsviken. Her blir det fra 18.00 til 19.30 servering av pizza, gløgg og pepperkaker. Alle barn får diplom, og nissen kommer på besøk. Husk klær etter vær, hodelykt, brodder, gode sko og gjerne skift til å ha etter turen.

Kontaktinformasjon: post@fakkeltogetpaalovstakken.no