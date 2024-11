Spleis for å bedre økonomien til Landåstorget Seniorsenter

Landåstorget Seniorsenter i Erleveien går med underskudd. I et forsøk på å opprettholde dagens tilbud er det satt i gang en Spleis som forhåpentlig vil gi 50.000 kroner innen 7. desember. Pengene vil gi senteret tid til å se på hvordan man kan omstille seg.

Seniorsenteret drives av Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen og ble startet i 1992. Det er et viktig og kostnadseffektivt tiltak som forebyggende tiltak for eldre med mål å sikre eldre best mulig helse og livskvalitet. Her kan de eldre komme for sosialt samvær, kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet, samt gode og næringsrike måltider. Dette er med på å forebygge helseproblemer og motvirke isolasjon og ensomhet.

Dempe presset på på tyngre omsorgstjenester

Det overordnede målet er å bidra til å dempe presset på tyngre omsorgstjenester i kommunen, som dagsenter, hjemmetjenester og siste instans sykehjem. De eldre skal kunne leve godt og lenge hjemme ved å benytte seg av Landåstorget Seniorsenter.

Mange tilbud

Senteret har gruppetimer i balansetrening, senioryoga og styrketrening. Styrketreningen er veiledet av fysioterapeut. Det tilbys også sykling til visuelle videoer fra verden rundt, som er mentalt og fysisk stimulerende for eldre. På senteret er det både fotterapeut og fysioterapeut som tar imot timebestillinger. Siden starten har senteret hatt en gruppe som maler på porselen. Spank undervises i på to kunnskapsnivåer, og hver onsdag møtes en håndarbeidsgruppe. Jevnlig tilbys kulturelle innslag.

Senteret kan glede seg over flere frivillige; en tar seg av bingoen på mandager, og en annen vil hjelpe til under middagsserveringen på onsdager.

Støtten fra Bergen kommune er verdifull, men tilskuddet er ikke nok. Spleisen er derfor opprettet for ytterligere støtte. Da støtter man et tilbud som gir eldre bedre fysisk og psykisk helse og det er fall- og skadeforebyggende. Aktivitetene bidrar til felleskap, kommunikasjon og velvære. Dette kan også forebygge sykdom og fremme eldres helse.