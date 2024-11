12 nye boenheter i Wergelandsbakken

En Til En Arkitekter AS foreslår på vegne av Bergen Prosjektselskap AS detaljregulering for et område i Wergelandsbakken. Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Det foreslås å etablere tre nye tomannsboliger og en ny firemannsbolig. To eksisterende eneboliger, Wergelandsbakken 1 og 5, planlegges bygget om til tomannsboliger.

Totalt legges det opp til 14 boenheter, 12 flere enn i dag. Bebyggelsen er foreslått i 2-4 etasjer, og med en samlet grad av utnytting på 61 %-BRA. Det legges til rette for en utbedring av eksisterende kryss og vei i Wergelandsbakken.