Fra lastebilkontor og møbelbutikk til hypermoderne kontorbygg

Kanalveien 50 AS skal føre opp et topp moderne Breeam Excellent-sertifisert kontorbygg, Kuben næringsbygg, på 7.700 kvadratmeter i Kanalveien 50. Bygget får energibrønner for å redusere energiforbruket og skape et bærekraftig fremtidsrettet bygg med førsteklasses innemiljø. Bak Kanalveien 50 AS står Elljod Holding AS Ell står for L(Lars) og Jod står for J(Jørgensen). Selskapet eies av familien Jørgensen, kjent for Jørgensen Bakeri & Konditori. Bedriften holdt i mange år til på Murallmenningen med filial på Strandkaien. I 1971 flyttet bakeriet til nyoppførte lokaler i Ulsetåsen i Åsane. På 1970- og -80-tallet var bakeriet blant landets største. I 1987 ble bedriften kjøpt opp av Nora Industrier AS. Også Ditlef Martens AS og AS Solbrød ble kjøpt opp, og alle tre bedriftene samlet produksjonen på Kokstad.

I september 1975 flyttet Lastebilkontoret sin virksomhet fra Klosteret til Fjøsangerveien 50. På begynnelsen av 1970-tallet hadde det foregått en betydelig utfylling i Solheimsvatnet. Inntil da hadde jernbanelinjen ligget nesten ned til vannet. Etter hvert kom det flere næringsbygg på området. Familien Jørgensen har eid Kanalveien 50 siden 1992. Møbelringen P. Larsen ble leietaker i august 1998 og ble værende til bygget skulle rives i forbindelse med fremføringen av Bybanens Linje 2 til Fyllingsdalen.

På nordsiden av Kuben næringsbygg kommer 160 livsstilsboliger som bygges på 50/50-basis med Selvaag Bolig. Går det som Selvaag Bolig og Elljodd Holding AS satser på, blir det innflytting både i kontorbygget og boligene i august 2026. Bygget får restaurant og handel i 1. etasje og kontorer i 2. til 6. etasje.