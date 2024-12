Laget reklame for Volvo lastebiler på Kronstad stasjon

I generasjoner har Volvo lastebiler vært synonymt med kvalitet og styrke. Aksel Bruvik AS var i mange år blant Bergens ledende trelastfirmaer. I Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling fins det bare ett bilde som er tatt på vegne av bedriften. Det tok Norvin Reklamefoto i 1965. Fire andre bilder er nettopp tilført samlingen, men disse er tatt på vegne av bilforhandleren Knutsen & Træen, som hadde levert Volvo lastebiler til Aksel Bruvik AS.

Fra 1917 til 1991

Under tittelen Bergensfirmaer hadde Bergens Tidende 8. mai 1917 en oversikt over firmaer anmeldt til firmaregisteret. Blant disse var «Firmaet A. Bruvik er anmeldt 16de april og styres av Aksel Bruvik».

I Det Norske Næringsliv Bergen fylke fra 1945 står det at virksomheten omfatter import og salg av alle sorter bygningsartikler, trelast og murmaterialer. Lager: Kronstad st. Kontoradressen var Torgallmenning 4.

Aksel Bruvik AS har holdt til både i Fjøsangerveien 32 A og Inndalsveien 22. Foruten trelasthandel m m. v. drev bedriften med produksjon og salg av ferdighus, Bruvik Hus. I 1991 var konkursen et faktum. Eiendomsmegler Svein Ellingsen AS fikk på vegne av konkursboet i Aksel Bruvik AS i oppgave å selge kontor- og lagerbygningen i Inndalsveien 22. Bygningen var oppført i 1982/83. Eiendommen hadde vært drevet som salgssted for trelastvarer og ligger her fortsatt, nå mellom Høgskulen på Vestlandet og Kronstad bybanestopp.

Firmaet holdt også til på Storaneset i Indre Arna, i underetasjen til kjøkkenfabrikken Bolett. Utstyret her ble solgt på auksjon i 1997. Til 2010 var Bruvik Byggsenter AS et sentralt landemerke på Storaneset. I 2004 ble bedriften overtatt av Mestergruppen.