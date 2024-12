Næringsbygg på 8.700 kvm og 42 leiligheter i Kanalveien 52

Sammen med LAB Eiendom har Rasmussen Eiendom AS et spennende prosjekt under planlegging i Kanalveien 52. Prosjektet er organisert i et eget aksjeselskap kalt Kanalveien Utbygging AS.

Prosjektet omfatter et nærings- og kontorbygg på ca. 8.700 kvadratmeter som Rasmussen Eiendom AS står bak, samt 42 leiligheter utviklet av Lab Eiendom. Næringsbygget er viet sunnmørskunstneren Ørnulf Opdahl (80).

Næringsbygget vil strekke seg over seks etasjer og tilby moderne kvaliteter, smarte planløsninger og glassfasader som vil gi mye lys og åpne fasader. Bygget blir bygget for å kunne gi fleksibilitet til leietakerne. Det er planlagt takterrasse på nybygget, samt det vil bli opparbeidet uteområder som knytter de to prosjektene sammen.

Kafé i 1. etasje

I 1. etasje vil det bli etablert kafévirksomhet som skal kunne benyttes av leietakere på bygget, men også publikum i området. Her vil man etablere et tilbud om å spise i flotte lokaler. Bygget får en sentral beliggenhet, med bybanestopp rett utenfor næringsbygget, noe som gir enkel tilgang til kollektivtransport. Man gjør også grep for å skape en tryggere ferdsel mellom Svaneviksveien og ned til Kanalveien, ved å åpne opp oversiktlig passasje med belysning gjennom byggene.

Viet kunstneren Ørnulf Opdahl

Næringsbygget er viet sunnmørskunstneren Ørnulf Opdahl, og hans kunst skal utsmykke bygget. Kanskje blir det et kunstgalleri som også skal være åpent for publikum i 1. etasje.

Rasmussen Eiendom og Lab Eiendom har som visjon å skape et levende og dynamisk område med en ønsket blanding av bolig og næring. Prosjektet vil bidra til å revitalisere et område som i dag har stort uutnyttet potensial. Bygget vil være BREEAM-kvalifisert, med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Rasmussen Eiendom er spesielt opptatt av å utvikle kontorlokaler som ikke bare tilrettelegger for en effektiv arbeidshverdag, men som også gir leietakerne en inspirerende og attraktiv arbeidsplass.

– Kontorlokaler er mer enn bare et fysisk rom – de er en viktig arena for sosialt samspill, arbeidsglede og kreativitet. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at mennesker og bedrifter skal vokse og trives, og det er noe vi alltid har i tankene når vi utvikler våre prosjekter, skriver Rasmussen Eiendom AS i sin informasjon om prosjektet.