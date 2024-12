Eltekroken på Mannsverk Torg får trolig skjenkebevilling for alkohol

Café Ambrosia ved trikkesløyfen på Minde er historie. Fra ut på nyåret en gang lever kaker, boller, brød og drikke videre i Eltekroken Bakst & Børst i Mannsverk 2 på Mannsverk Torg. Alt taler for at byrådet på møtet torsdag 12. desember si ja til søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1-3, inne og uteareal, frem til 30. september 2028. Det innebærer drikke som inneholder fra 2,5 til 60 volumprosent alkohol. Børst kan for ordens skyld bety både drikke og brennevin.

Eltekroken skal være bakeri og nabolagskafé der 80 % av omsetningen vil komme fra salg av mat. Totalt omsøkt skjenkeareal er 146 kvm, der uteservering utgjør 80 kvm. Skjenking utendørs skal opphøre kl. 22.00 alle dager. Det har vært restaurantdrift i lokalet tidligere. Bevillingshaver vil være Ambrosia AS. Kanskje kommer trikken fra trikkesløyfen på Minde til Mannsverk.

Etat for sosiale tjenester har i notat av 6. november 2024 gått imot søknaden: – Dette skjenkestedets beliggenhet i et boligområde med en barnehage i nabobygget kommer i konflikt med hensynet til familier, barn og unge. Etat for sosiale tjenester anbefaler derfor at bevilling for uteservering ikke blir innvilget.

Kontor for skjenkesaker positiv

Kontor for skjenkesaker er imidlertid positiv: – Det er ingen momenter vedrørende vandel i foreliggende søknad som tilsier at alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ikke kan tildeles i dette tilfellet.

Kontoret har vært på befaring på stedet ved flere anledninger og sett på arealet både inne og ute. Man har funnet å kunne anbefale skjenking på utendørs areal fordi det er et stort friareal mellom utvendig skjenkeareal og nærmeste bebyggelse.

Hovedfokus på bakeridelen

Anette Mehus Sunde og Sondre Haug, som står bak Café Ambrosia AS, har erfaring fra den populære nabolagskafeen Cafe Ambrosia som de drev i seks år ved trikkesløyfen på Minde. De har derfor mye god kunnskap om drift av denne type kafé. Målgrupper er borettslag, turgåere og familier.

– Denne gangen ønsker vi å ha hovedfokus på bakeridelen og baserer derfor utsalg og meny på dette, skriver driverne i sin prosjektbeskrivelse. – Lunsj vil for eksempel være blingser fra egenprodusert brød med lokale råvarer (ost, skinke etc.), pizzaboller, påsmurte rundstykker, pai mm. Bakst: Boller av mange salg, brød i flere varianter, wiener, kaker, muffins og cookies mm.

Eltekroken Bakst & Børst driver bakeriutsalg også i Ytre Arna. Denne avdelingen er stengt mens oppussingen av lokalene på Mannsverk pågår. Bakeriutstyret kommer fra Lærdal, mens kafébord er hentet fra Askøy.

Siste leietaker i lokalene på Mannsverk Torg var Kroathai, som la ned tidligere i år.