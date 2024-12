Bergen desember 1924: konjakk på apoteket, parfyme mot nervøsitet og postomdeling to ganger på julaften

I desember 2024 fokuserer helsides annonser på matvareprisene selv om vi bruker stadig mindre del av lønnen på matvarer. I desember 1924 var det langt mellom matvareannonsene selv om folk flest hadde knapt med penger. Grunnen var nok at folk flest kjøpte dagligvarene hos kjøpmannen på hjørnet, som verken hadde behov for eller penger til å bruke penger på annonser.

Ett gode hadde man i Bergen i 1924: Det var postomdeling to ganger på julaften. I dag vet vi ikke engang hvilken dag det skjer.

I Solheimsviken var det en del butikker, men det er langt mellom lokale annonsører i Bergens aviser i 1924. De fleste foretok innkjøp av gaver i sentrum, som hadde et imponerende utvalg av butikker. Mange av de lokale fabrikkene hadde butikkutsalg.

Her har vi samlet en del annonser fra bergensavisene i desember 1924. Felles for en del annonsører er at de kommer med påstander som ikke kan dokumenteres. Konjakk ble regnet som medisin og omgikk brennevinsforbudet ved å bli solgt på apoteket. Parfymen 4711 styrket nervene i teatret og vedlikeholder åndelig bevegelighet og mottagelighet. Fruktsaft med en rekke fantastiske egenskaper ville man tatt med en klype salt i dag, kanskje…

Billig julefrukt averterte Sandvikens Frugtforretning. Men to kroner for ett kilo epler, riktignok amerikanske, tilsvarer nærmere 60 2024-kroner!