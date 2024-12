Verftsparken – ny grønn lunge ved Årstadkaien

G. C. Rieber Eiendom er i gang med å skape Verftsparken, som blir en liten grønn lunge i dette sentrumsnære området, og en fin påkobling fra gamle Nygårdsbro og Bergen by inn mot Solheimsviken.

Parken tar utgangspunkt i skisser fra landskapsarkitekt, og Anleggsgartnermester Askeland står for både videre utforming og bygging. Planen inkluderer gangveier, bed, sittegrupper og andre elementer som skaper et hyggelig og funksjonelt område.

Det legges stor vekt på bærekraft ved å gjenbruke materialer fra barnehagen på Marineholmen – jord, smågatestein, trær, busker og takoverbygg får nytt liv. I tillegg tar man i bruk steinbenker fra området utenfor Beddingen og supplerer med nye elementer for å gi parken et helhetlig preg.

Verftsparken anlegges som en takk til Vestland fylkeskommune for lånet av tomten til brakkeriggen som tidligere sto der under byggingen av Viken Brygge. Nå gleder G. C. Rieber Eiendom seg til å overta eierskapet og gi tilbake til lokalsamfunnet med et flott, grønt område.

Målet er å ha parken klar til jul, men vi må vente til våren til dette blir en grønn oase.