Tre boliger foreslås revet, inntil 29 leiligheter i tre nybygg på Minde

Boligene Schweigårds vei 53-55 og Bendixens vei 22 samt to garasjer foreslås revet og erstattet med tre leilighetsbygg med inntil 29 leiligheter. Eldreboligene i Schweigårds vei 51 inngår i planen og videreføres. Byrådet foretar sluttbehandling av detaljregulering saken 2. januar. Deretter går saken videre til bystyret.

Det er Ard Arealplan As som på vegne av Husbyggerens Innkjøpskontor AS, eid av Svein Petter Bergh, som har foretatt detaljregulering av området.

Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. En tomannsbolig, to eneboliger og to garasjebygninger foreslås revet for å legge til rette for tre nye leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Det er planlagt felles parkeringsanlegg under grunn for nye boliger sammen med eldreboligene, samt felles renovasjonsløsning. Eksisterende gangvei nord i planområdet ivaretas, og det sikres en ny snarveg gjennom planområdet.

Inntil 29 leiligheter

Det planlegges inntil 29 enheter med et samlet felles uteareal. Snarvei nord i planområdet er ivaretatt, det er også lagt opp til en ny snarveg mellom Schweigårds vei og Bendixens vei. Det har vært gjennomført mulighetsstudie for eiendommene og vurdert alternative grep som en del av planprosessen. Takutforming har blitt bearbeidet til saltak som passer bedre inn med nærliggende bebyggelse. Ny bebyggelse har blitt noe senket for å ivareta i større grad hensyn til nabobebyggelse

Bebygd område med mange grønne lunger

Planområdet ligger sørvestvendt, og det er i dag tett med vegetasjon på de to tomtene som ligger langs Schweigårds vei og en mer åpen struktur med mindre vegetasjon på den tomten som ligger langs Bendixens vei. Planområdet ligger i et bebygd område. Boligbebyggelsen er preget av helhetlig, streng struktur, med store grønne lunger mellom bebyggelsen, men også av hagebyprinsippet med for- og bakhager.

Selv om området er tett bebygd, fremstår det dermed likevel som grønt. Området langs Inndalsveien og østover opp mot Fridalen er sterkt preget av en helhetlig streng struktur, men også inspirert av hagebyprinsippet. Mellomrommene mellom husene er en viktig del av planen og fastlagt i forhold til bygningenes dimensjoner. Forhager og bakhager er karakteristiske. I hovedsak er boliger fra mellom- og etterkrigstiden. For hele området gjelder det at bebyggelsen er sterkt preget av funksjonalistiske trekk i tillegg til jugend og nyklassisisme. Dette er et område der både private og kommunale boligbyggelag har satt sitt preg.