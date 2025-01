2,6 meter mer nedbør på Gullfjellet enn på Flesland i 2024

Gullfjellet hadde størst nedbør av værstasjonene i Norge i 2024. På stasjonen ved Kurlatjørna, noen hundre meter fra nærmeste bebyggelse i Gullfjellsvegen i Arna, kom det hele 4840 mm nedbør. Det er 2600 mm, eller 2,6 meter, mer nedbør enn på Flesland! Sagt på en annen måte: På Flesland ville vannet gått nesten opp til taket i første etasje, på Gullfjellet ville vannet også fylt andre etasje i et hus med etasjehøyde på 240 cm.

I Sædalen kom det 3201 mm, en meter mer enn på Flesland. Generelt var 2024 et meget vått år i Norge. Dataene har vi hentet fra www.seklima.no

Det fins ingen nedbørstasjon i Årstad bydel, men ut ifra tallene fra Sædalen og Florida kan vi anta at nedbøren i området lå på om lag 3000 mm i 2024.

Her er nedbørstallene for 2024 for de offisielle værstasjonene i Bergen:

Flesland 2195 mm

Åsane 2462 mm

Fana – Stend 2628 mm

Bergen Florida 2806 mm

Sædalen 3201 mm

Gullfjellet 4840 mm

Stasjonen på Sandsli var ute av drift i flere måneder og er derfor ikke med i oversikten. Den ligger normalt noe over Flesland.

Minst nedbør av værstasjonene i Vestland fylke hadde Borgund – Lo med 725 mm. Av andre stasjoner kan nevnes Vossavangen med 1491 mm, Blomvåg i Øygarden 1916 mm, Myrkdalen 3295 mm, Kvamskogen 3374 mm og Brekke i Sogn 4024 mm. Brekke er regnet som Norges våteste bebodde sted, men vi kan nesten gå ut ifra at beboerne øverst i Gullfjellsvegen har det våtere.

Det var vått også i Oslo og langs sørlands- og østlandskysten. Tryvannshøgda i Oslo hadde 1561 mm, Oslo Blindern 1054 mm, Bjørnholt i Nordmarka 1752 mm, Landvik ved Arendal 1600 mm, Tønsberg Vear 1291 mm og Flekkefjord 2542 mm.

Utvalgte stasjoner i Vestland fylke i stigende nedbør-rekkefølge:

Borgund – Lo 725,5 Filefjell – Kyrkjestølane 769,3 Aurland 887,6 Fet I Eidfjord 1091,9 Fresvik 1204,6 Vik I Sogn Iii 1249,7 Vangsnes 1308 Finsevatn 1348,5 Midtstova 1476,4 Vossavangen 1491,1 Ortnevik 1780,3 Ytre Solund 1895 Blomvåg – Sele 1915,9 Mjølfjell Uh 1976,1 Bulken 2047 Flesland 2195,3 Kvamsøy 2208,4 Jordalen – Nåsen 2253,6 Evanger 2322,6 Sørebø 2332,2 Åsane 2462,2 Hatlestrand 2480,2 Fana – Stend 2628 Bergen – Florida 2806,1 Eikanger – Myr 2864,4 Frøyset 3001,2 Modalen Iii 3041,2 Eksingedal 3053 Skulafossen Kraftstasjon 3089,8 Takle 3144,2 Sædalen 3201,1 Myrkdalen-vetlebotn 3295,5 Kvamskogen – Jonshøgdi 3374,3 Øvstedal 3833,8 Brekke I Sogn 4024,3 Gullfjellet 4840

Utvalgte stasjoner mellom Østfold og Rogaland i stigende nedbør-rekkefølge: