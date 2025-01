Begredelig august ødela solstatistikken for Bergen for 2024

En meget solfattig august er hovedgrunnen til at Bergen bare fikk 1430 soltimer i 2024, 170 under normalen på 1600 timer. 2024 var nest dårligst av de ni årene mellom 2016 og 2024, hele 320 timer under toppåret 2018.

2024 startet med en normal januar, betydelig under normalen i februar, mars og april, litt over i mai, og litt under i juni og juli. Så kom den ekstremt våte og solfattige august: 105 soltimer var bare litt over halvparten av normalen på 175 timer. Til sammenligning hadde vi hele 325 soltimer i august 2021!

September ble et lite lyspunkt med 167 soltimer mot normalt 134. Resten av året lå under normalen, med oktober som det største negative avviket. Bare tre måneder hadde flere soltimer enn normalen.

Nest sist av ni år

2024 var det niende året med måling av soltimer hele året siden Bergen fikk ny solskinnsmåler på Flesland høsten 2015. 2017 var året med minst sol, bare 1389 soltimer. Det året var det normalt solrike juni som skuffet mest i forhold til normalen.

Trondheim langt foran, Kristiansand på topp

Bergen og Trondheim har som regel like mye sol. 2024 ble unntaksåret: Trondheim hadde hele 1734 soltimer, ca. 300 flere enn Bergen. Oslo lå enda litt foran med 1791 timer. Nord-Norge hadde en flott sommer, og Tromsø fikk på årsbasis 1479 soltimer. Valnesfjord ved Bodø fikk bare 1322 soltimer. Kjevik ved Kristiansand hadde nok en gang flest soltimer i Norge, hele 1960, eller 530 flere enn Bergen! det tilsvarer halvannen time mer sol per dag.

Danskene slo oss

Årstadposten har flere ganger sammenlignet antall soltimer i Bergen med byen Ikast Brande på Jylland. Denne byen har i årene 2016 til 2023 ligget på om lag like mange solskinnstimer som Bergen. Også Ikast fikk mindre solskinn enn normalt i 2024, 1571 timer, men likevel altså betydelig over Bergen. Bergen hadde betydelig flere solskinnstimer i april og juni, men i august fikk Ikast dobbelt så mange. I 2021 hadde Bergen til gjengjeld 118 flere solskinnstimer.